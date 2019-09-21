Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» на учениях «Центр-2019» показали в Сети

Москва, 21 сентября. Видео стрельб из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») на учениях «Центр-2019» появились в Сети.

На кадрах видеозаписей показаны также последствия применения этих комплексов. Отметим, что интернет-пользователи по достоинству оценили российское вооружение.

«Мощно, ярко, громко», — написали в комментариях.

ТОС-1А «Солнцепек» является модернизированной версией огнеметной системы «Буратино». Он использует реактивные снаряды, которые обладают большим радиусом действия. Ранее эксперт американского аналитического журнала The National Interest Чарли Гао назвал «Солнцепек» одним из самых ужасающих видов современного оружия.

УР-77 «Метеорит» или иначе «Змей Горыныч» — самоходная реактивная установка разминирования, которую создали для проделывания ходов в противотанковых минных полях во время боя.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября, в них принимают около 128 тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Китая, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В маневрах задействованы свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. В пресс-службе Кремля уточнили, что в основу задач на маневрах положен опыт боевых действий в Сирии.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу наградил участников маневров медалями «За отличие в учениях» и «За укрепление боевого содружества».