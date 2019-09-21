Иран пригрозил сбивать любые беспилотники за нарушение его воздушного пространства

Тегеран, 21 сентября. Вооруженные силы Ирана будут сбивать все беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые попытаются нарушить воздушное пространство государства. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

«Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит», — сказал он в эфире телеканала Press TV.

Салами подчеркнул, что Иран входит в число стран, которые обладают наилучшими возможностями для перехвата БПЛА.

20 июня иранские средства ПВО сбили новый американский беспилотный аппарат Global Hawk. Инцидент произошел на побережье провинции Хормозган в Персидском заливе. По словам иранцев, БПЛА вошел в их воздушное пространство, но Вашингтон настаивает, что все произошло в нейтральной зоне.

После этого США, согласно заявлениям американского лидера Дональда Трампа, подготовили военную операцию, которая предусматривала нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Однако, сказал лидер США, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, так как посчитал непропорциональной действиям Тегерана.

Иран пригрозил сбивать любые беспилотники в случае нарушения воздушного пространства страны на фоне очередного обострения отношений с США, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

США и Саудовская Аравия определили, что ответственный за случившиеся атаки — Иран. Эр-Рияд даже заявил, что готов доказать причастность Ирана к атаке на нефтяные объекты.

Тегеран, в свою очередь, назвал эти обвинения беспочвенными.