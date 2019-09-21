Фестиваль «Круг света» вновь собрал тысячи очарованных зрителей. ФАН-ТВ

Столица утопает в огнях. В Москве открыли ежегодный фестиваль «Круг света». Ставшее уже традиционным световое шоу каждый раз собирает тысячи зрителей на различных площадках города. В этом году не обошлось и без премьер. Политехнический музей принял первое для себя мероприятие. На фасадах показали его собственную историю, вплоть до открытия обновленного здания в этом году.

«Когда я первый раз пришла три года назад, мне безумно понравилось. Это было как раз на Театральной площади. Было что-то совершенно другое. Каждый год меняется у них репертуар. Все современно, ярко, красочно. И еще то, что международный конкурс, что участники из разных стран — это интересно», — делится впечатлениями москвичка Юлия Бурова.

Специально для экспертов в области аудиовизуального искусства подсветка главных городских достопримечательной гаснет. Ей на смену приходят истории, которые рассказывают сотни проекторов. Театральная площадь уже привычное для зрителей фестиваля место. В этом году сразу на фасадах трех театров показана символическая новелла, посвященная Году театра.

«Пять лет, наверное, уже ходим, это минимум. Ну и каждый раз все интереснее и интереснее. Хотя с каждым годом, если мы знаем уже, о чем это. То есть в первый год мы были в диком восторге, то сейчас мы уже ждем, уже выбираем еще интереснее. Думаем завтра пойти на Останкино или Гребной канал, или Коломенское, может быть даже новые площадки. Сегодня уже на Политехническом музее были, смотрели», — рассказывает зритель фестиваля Виктория Орехова.

Премьерой площадкой стал и проспект Сахарова, а именно, фасад Международного инвестиционного банка. Этот комплекс стал уникальным по своим масштабам даже для такого опытного фестиваля. Первая история — «Космическая одиссея», погружающая в глубины космоса. Вторая — «Мелодии знаний», рассказывающая о науке и открытиях.