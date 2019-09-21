Власти Украины задолжали шахтерам 36 миллионов долларов

Киев, 21 сентября. Власти Украины должны шахтерам уже почти 900 миллионов гривен (36 миллионов долларов). Об этом написал глава конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в социальной сети Facebook.

Он указал, что задолженность по заработной плате шахтерам, по состоянию на сентябрь, уже достигла несколько сотен миллионов гривен. В октябре, по его подсчетам, сумма вырастет до 1,3 миллиарда гривен (около 52 миллионов долларов).

«И тенденция к росту задолженности по выплате заработной платы будет оставаться. Шахтеры не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста», — добавил Волынец.

Отметим, что забастовки шахтеров проходят на Украине систематически. В июне 2019 года почти две сотни львовских горняков перекрыли дороги, ведущие в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате. Они пропускали только общественный транспорт и автомобили с детьми. Из-за забастовки работу временно приостановили все шахты на западе страны.

В августе также и горняки шахты «Центральная» предприятия «Мирноградуголь», которое подконтрольно киевским властям, начали забастовку. Шахтеры присоединились к бастующим с шахт «Украина» и «Кураховская».

Тем временем президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов поручил правительству решить вопрос с досрочным пенсионным обеспечением для шахтеров. Российский лидер также обратил внимание на необходимость проведения специальной оценки условий труда шахтеров, особенно это касается параметров микроклимата.