Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Власти Украины задолжали шахтерам 36 миллионов долларов

40
0 Оставить комментарий

Власти Украины задолжали шахтерам 36 миллионов долларов

Киев, 21 сентября. Власти Украины должны шахтерам уже почти 900 миллионов гривен (36 миллионов долларов). Об этом написал глава конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в социальной сети Facebook.

Он указал, что задолженность по заработной плате шахтерам, по состоянию на сентябрь, уже достигла несколько сотен миллионов гривен. В октябре, по его подсчетам, сумма вырастет до 1,3 миллиарда гривен (около 52 миллионов долларов).

«И тенденция к росту задолженности по выплате заработной платы будет оставаться. Шахтеры не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста», — добавил Волынец.

Отметим, что забастовки шахтеров проходят на Украине систематически. В июне 2019 года почти две сотни львовских горняков перекрыли дороги, ведущие в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате. Они пропускали только общественный транспорт и автомобили с детьми. Из-за забастовки работу временно приостановили все шахты на западе страны.

Власти Украины задолжали шахтерам 36 миллионов долларов

В августе также и горняки шахты «Центральная» предприятия «Мирноградуголь», которое подконтрольно киевским властям, начали забастовку. Шахтеры присоединились к бастующим с шахт «Украина» и «Кураховская». 

Тем временем президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов поручил правительству решить вопрос с досрочным пенсионным обеспечением для шахтеров. Российский лидер также обратил внимание на необходимость проведения специальной оценки условий труда шахтеров, особенно это касается параметров микроклимата.

infox - new
Источник: Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров