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Пятилетнему ребенку на Украине пришла повестка в военкомат

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Пятилетнему ребенку на Украине пришла повестка в военкомат

Киев, 21 сентября. Пятилетнему ребенку из Киевской области пришла повестка из военкомата с требованием явиться для постановки на учет в призывном пункте. Об этом рассказало издание «Русская весна».

Жительница села Гребенки в Васильевском районе Екатерина Михальчук рассказала журналистам о повестке.  

«Тот случай, когда no comments (без комментариев. — Прим. ФАН). Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», — сказала шокированная происшествием мать.

В повестке указывается, что согласно украинскому закону «Об общей воинской повинности и военной службе» ребенок подлежит приписке на призывном пункте военного комиссариата. Отмечается, что мальчик должен явиться в Гребеньковский сельсовет в сопровождении родителей до 23 сентября.

В повестке подчеркивается, что «явка строго обязательна». Кроме того, малыш должен взять с собой фотографии и ряд документов, среди которых характеристика с места учебы.

«Видать, дела у них (у Украины) уже настолько плохи стали», — отреагировал на новость один из интернет-пользовтелей.

«Сын полка будет?» — поинтересовался другой юзер. 

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Источник: Русская весна
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