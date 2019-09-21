Соседи Долиной по загородному дому собрались жаловаться на нее Путину

Москва, 21 сентября. Соседи известной певицы Ларисы Долиной по загородному дому в Славино пожаловались на свалку, которую устроила артистка. Долина приобрела дом, расположенный в получасе езды от Москвы, несколько лет назад, и сейчас на участке активно идут строительные работы.

«Посмотрите, что она устроила около нашего пруда. Гастарбайтеры, которые у нее строят, по совету хозяйки весь мусор скидывают именно туда, рядом с забором Долиной», — рассказал пенсионер Семен Геннадьевич.

Сосед Долиной отметил, что возле водоема складируется строительный мусор и неприятно пахнущие мешки с отходами. Он подчеркнул, что в пруду при этом купаются жители Славино вместе с детьми. Кроме того, по словам пенсионера, грузовик не сможет подъехать к месту свалки, поэтому непонятно, как и когда Долина собирается вывозить мусор.

«Куча хлама растет, а решать проблему никто не спешит. Вот пожалуемся Путину на «Прямую линию», будет знать», — сказал Семен Геннадьевич изданию StarHit.

Как рассказал пенсионер, Долина устроила свалку за своим задним двором. Кроме того, сосед артистки назвал певицу «барыней» и отметил, что напротив парадного входа она распорядилась высадить «аккуратные кустики», траву, а также разместила табличку, запрещающую выгул собак.

Сама Долина оправдывается плотным концертным графиком. Певица заявила, что постоянные гастроли не дают ей следить за стройкой, передает «Пятый канал».