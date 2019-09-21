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В Сети обсуждают фотографию «беременного» Порошенко

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В Сети обсуждают фотографию «беременного» ПорошенкоКиев, 21 сентября. В Facebook обсуждают новое фото «беременного» экс-лидера Украины Петра Порошенко. Снимок бывшего главы государства опубликовал блогер Денис Гороховский. 

Фотография была сделана во время одного из заседаний украинского парламента. 

В Сети обсуждают фотографию «беременного» ПорошенкоНа снимке видно, что экс-президент заметно набрал в весе, и на нем с трудом сходится пиджак, видимо, приобретенный в пору более стройного телосложения. 

Гороховский решил выложить фото на своей личной странице в соцсети и рядом со снимком написал интересное предположение насчет располневшего Порошенко.

«Вот вы его травите, а он, может быть, беременный. Подумайте об этом!», — написал блогер.

Фотографией решил поделиться не только он.

Снимок опубликовал и юрист Михаил Шнайдер, который тоже сопроводил фото шутливым комментарием.

«Может, скинемся Петру Алексевичу на новый пиджак? А то старый совсем маловат стал», — предложил юрист.

Пользователи Facebook отметили, что Порошенко на фото получился неплохо и выглядит счастливым.

Снимок депутата Рады с заседаний парламента не в первый раз становится предметом обсуждения в соцсети.

Например, до Петра Порошенко в Facebook обсуждали парламентария от партии «Слуга народа» Алексея Жмеренецкого, который был замечен на заседании Верховной рады разутым. По каким-то причинам Жмеренецкий решил отказаться от туфель и разгуливал по залу в одних носках

А украинский спортсмен и депутат Верховной рады Жан Беленюк уснул во время заседания парламента. Фотографию, на которой запечатлен спящий Беленюк,украинский журналист Александр Гончаров также опубликовал на своей странице в Facebook.

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Источник: Replyua.net
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