В Сети обсуждают фотографию «беременного» Порошенко

Киев, 21 сентября. В Facebook обсуждают новое фото «беременного» экс-лидера Украины Петра Порошенко. Снимок бывшего главы государства опубликовал блогер Денис Гороховский.

Фотография была сделана во время одного из заседаний украинского парламента.

На снимке видно, что экс-президент заметно набрал в весе, и на нем с трудом сходится пиджак, видимо, приобретенный в пору более стройного телосложения.

Гороховский решил выложить фото на своей личной странице в соцсети и рядом со снимком написал интересное предположение насчет располневшего Порошенко.

«Вот вы его травите, а он, может быть, беременный. Подумайте об этом!», — написал блогер.

Фотографией решил поделиться не только он.

Снимок опубликовал и юрист Михаил Шнайдер, который тоже сопроводил фото шутливым комментарием.

«Может, скинемся Петру Алексевичу на новый пиджак? А то старый совсем маловат стал», — предложил юрист.

Пользователи Facebook отметили, что Порошенко на фото получился неплохо и выглядит счастливым.

Снимок депутата Рады с заседаний парламента не в первый раз становится предметом обсуждения в соцсети.

Например, до Петра Порошенко в Facebook обсуждали парламентария от партии «Слуга народа» Алексея Жмеренецкого, который был замечен на заседании Верховной рады разутым. По каким-то причинам Жмеренецкий решил отказаться от туфель и разгуливал по залу в одних носках.

А украинский спортсмен и депутат Верховной рады Жан Беленюк уснул во время заседания парламента. Фотографию, на которой запечатлен спящий Беленюк,украинский журналист Александр Гончаров также опубликовал на своей странице в Facebook.