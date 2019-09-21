Террористы «Ан-Нусры»* из Сирии бегут в другие страны после поражений от САА

Истерзанная войной Сирия превратилась в источник распространения террористов по другим странам Ближнего Востока. По мере того как правительственные войска теснят радикальных исламистов из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и «умеренных» исламистов из коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в провинции Идлиб, боевики начинают сбегать из страны - чтобы найти себе новую «работу». Об этом сообщает арабоязычное издание Arabi Today.

Недавние поражения, нанесенные бандформированиям Сирийской арабской армией (САА), заставили многих боевиков искать себе лучшей доли в Африке. Как сообщило издание, 30 августа большая группа боевиков смогла вырваться из Идлиба на территорию Турции. Они прорвали заслон на погранпереходе «Баб аль-Хава». Как сообщают источники в сирийской оппозиции, боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которую контролируют террористы «Ан-Нусры», бежали из города Маарет ан-Нуман, оставив его боевикам «Ахрар аш-Шам».

Агентство Arabi Today с помощью источников в «умеренной оппозиции» проследило путь бежавших боевиков и их семей – через погранпереход «Баб аль-Хава» они бежали в приграничный город Рейханлы, оттуда – в Искендерун. Через города Адана и Тарсус они добрались до портового города Мерсин, откуда кораблями боевики отправляются в другие страны.

Напомним, в ходе летней кампании САА при поддержке ВКС РФ и российских военных специалистов удалось прорвать наиболее мощную линию обороны боевиков на юге провинции Идлиб – сложные системы укреплений, окопов и траншей готовились в районе «латаминского выступа» не один год. Обходной маневр спецподразделений «Силы Тигра», возглавляемых полковником Сухейлем аль-Хасаном, позволил САА войти в город Хан-Шейхун и запереть террористов «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в «латаминском котле». Катастрофическое поражение на юге Идлиба (некоторые группировки потеряли до половины личного состава в боях с САА) сильно подорвало моральный дух боевиков и их сторонников в сирийской «умеренной оппозиции».

В ответ на заявления главаря «Ан-Нусры» Абу Мухаммада аль-Джулани о продолжении сопротивления Дамаску во многих городах Идлиба прошли демонстрации с требованием ухода «Тахрир аш-Шам», передачи контроля в руки «умеренной оппозиции» и начала мирных переговоров с Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.