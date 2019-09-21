Боевики не подпускают жителей Сирии к пункту пропуска «Абу-Духур» под угрозой расстрела

Боевики-исламисты, захватившие Идлиб, продолжают удерживать мирное население внутри своего анклава, не позволяя жителям выйти в освобожденные Сирийской арабской армией (САА) районы через гуманитарный коридор около города Абу-Духур, передает бригадный генерал войск САР Набиль Абдулла. О возможном дальнейшем развитии событий в регионе читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).
Генерал САА, являющийся одним из инициаторов создания данного пункта пропуска для гражданских лиц, с сожалением заметил, что на данный момент переход пока по-прежнему пустует по вине джихадистов.
«Ведущие к гуманитарному коридору дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. Фактически боевики прикрываются мирным населением, используя его как живой щит», — сообщил Набиль Абдулла.
Более того, в конце прошлой недели автомобили с гражданами, пытавшимися покинуть зону оккупации террористов, подверглись обстрелам радикалов недалеко от КПП на востоке провинции Идлиб. Из-за этого многие люди до сих пор боятся рисковать и приближаться к пункту пропуска.
Напомним, этот переход был сформирован еще в конце 2017 – начале 2018 годов, когда правительственные силы при поддержке ВКС РФ освободили обширные территории на юго-востоке региона, и в том числе стратегический город Абу-Духур и одноименный аэродром в его окрестностях. Сейчас гуманитарный коридор, получивший такое же название, возобновил работу спустя длительное время после перерыва.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что во время эвакуации граждан из Восточной Гуты исламисты придерживались такой же бесчеловечной тактики, отчаянно рассчитывая сохранить стратегический территориальный анклав. Тем не менее им тогда это так и не удалось.
«В таком поведении боевиков нет ничего удивительного — с их стороны это повторение аналогичных действий при освобождении Дамаском Восточной Гуты, Алеппо и других районов и городов. Уже не раз создавались подобные гуманитарные коридоры, и почти всегда боевики поначалу прибегали к такой жестокой стратегии, прикрываясь простыми людьми как щитом. То есть они не выпускали граждан к выходу из их зоны влияния и убивали всех, кто к нему приближался. В Идлибе, к несчастью, пока все так же», — констатировал эксперт.
Все потому что террористы пока пребывают в растерянности. Понятно, что жизни гражданских лиц, как мы видим по их действиям, для них ничего не стоят, но все равно вызывает вопросы их мотивация — ведь, понятно, что у радикалов почти нет шансов сохранить свой анклав.
«Джихадисты скованы обязательствами, приказами своих главарей, нуждой в деньгах, угрозами смерти при невыполнении приказов. Все это наработано усилиями полевых командиров террористов. Поэтому в данной ситуации для решения проблемы нужно воздействовать либо сразу на лидеров исламистов через какие-то договоренности и переговоры, либо непосредственно на препятствующие бандгруппы посредством силового метода», — считает собеседник ФАН.
Однако если раньше при заключении соглашений с боевиками ради сохранения жизней граждан с радикалами достигались договоренности об эвакуации в другие районы, удерживаемые так называемой вооруженной оппозицией, то теперь, когда Идлиб остался последним ее оплотом, такой вариант невозможен.
«В случае переговоров исламисты будут пытаться торговаться. Возможно, они все еще рассчитывают, что в крайнем случае их, как и ранее, выведут куда-то. Но куда? Часть из них и оказалась в Идлибе в результате таких эвакуаций, и данная провинция стала их конечной точкой. Поэтому все же не совсем понятно, на что они надеются в дальнейшем. Вероятно, они слепо верят, что им позволят остаться в этом районе благодаря поддержке со стороны Запада и Соединенных Штатов, но ранее им это не помогало. Не исключено, конечно, что военнослужащие САА в случае повторения джихадистами стрельбы по жителям все же прибегнут к силовому решению», — закончил Андрей Кошкин.