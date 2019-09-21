Боевики не подпускают жителей Сирии к пункту пропуска «Абу-Духур» под угрозой расстрела

Боевики-исламисты, захватившие Идлиб, продолжают удерживать мирное население внутри своего анклава, не позволяя жителям выйти в освобожденные Сирийской арабской армией (САА) районы через гуманитарный коридор около города Абу-Духур, передает бригадный генерал войск САР Набиль Абдулла. О возможном дальнейшем развитии событий в регионе читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Генерал САА, являющийся одним из инициаторов создания данного пункта пропуска для гражданских лиц, с сожалением заметил, что на данный момент переход пока по-прежнему пустует по вине джихадистов.

«Ведущие к гуманитарному коридору дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. Фактически боевики прикрываются мирным населением, используя его как живой щит», — сообщил Набиль Абдулла.

Более того, в конце прошлой недели автомобили с гражданами, пытавшимися покинуть зону оккупации террористов, подверглись обстрелам радикалов недалеко от КПП на востоке провинции Идлиб. Из-за этого многие люди до сих пор боятся рисковать и приближаться к пункту пропуска.

Напомним, этот переход был сформирован еще в конце 2017 – начале 2018 годов, когда правительственные силы при поддержке ВКС РФ освободили обширные территории на юго-востоке региона, и в том числе стратегический город Абу-Духур и одноименный аэродром в его окрестностях. Сейчас гуманитарный коридор, получивший такое же название, возобновил работу спустя длительное время после перерыва.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что во время эвакуации граждан из Восточной Гуты исламисты придерживались такой же бесчеловечной тактики, отчаянно рассчитывая сохранить стратегический территориальный анклав. Тем не менее им тогда это так и не удалось.

«В таком поведении боевиков нет ничего удивительного — с их стороны это повторение аналогичных действий при освобождении Дамаском Восточной Гуты, Алеппо и других районов и городов. Уже не раз создавались подобные гуманитарные коридоры, и почти всегда боевики поначалу прибегали к такой жестокой стратегии, прикрываясь простыми людьми как щитом. То есть они не выпускали граждан к выходу из их зоны влияния и убивали всех, кто к нему приближался. В Идлибе, к несчастью, пока все так же», — констатировал эксперт.

Все потому что террористы пока пребывают в растерянности. Понятно, что жизни гражданских лиц, как мы видим по их действиям, для них ничего не стоят, но все равно вызывает вопросы их мотивация — ведь, понятно, что у радикалов почти нет шансов сохранить свой анклав.

«Джихадисты скованы обязательствами, приказами своих главарей, нуждой в деньгах, угрозами смерти при невыполнении приказов. Все это наработано усилиями полевых командиров террористов. Поэтому в данной ситуации для решения проблемы нужно воздействовать либо сразу на лидеров исламистов через какие-то договоренности и переговоры, либо непосредственно на препятствующие бандгруппы посредством силового метода», — считает собеседник ФАН.

Однако если раньше при заключении соглашений с боевиками ради сохранения жизней граждан с радикалами достигались договоренности об эвакуации в другие районы, удерживаемые так называемой вооруженной оппозицией, то теперь, когда Идлиб остался последним ее оплотом, такой вариант невозможен.