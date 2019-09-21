Бывший премьер Британии в мемуарах рассказал о встречах с Путиным

Лондон, 21 сентября. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своих мемуарах рассказал о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и привел подробности их бесед на самые разные темы. Книга политика For the Record уже вышла в продажу.

Экс-глава британского правительства, который занимал этот пост с 2010 по 2016 год, выразил мнение, что, если бы Запад прислушался в свое время к точке зрения Москвы по поводу событий в Сирии, гражданскую войну в этом государстве можно было бы прекратить.

«Я до сих пор думаю, что если бы Россию воспринимали как равного дипломатического партнера, мы все могли бы найти мирный выход», — написал в своей книге Кэмерон.

Упомянул в мемуарах бывший британский премьер и встречу с Путиным в Сочи в 2013 году, которую он назвал не менее значимой, чем переговоры Михаила Горбачева и Маргарет Тэтчер. Тогда российский лидер, по его словам, указал политику на ошибочные суждения Запада о ситуации в Сирии и Ливии.

«Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]», — сказал тогда Путин.

Кэмерон также назвал российского лидера «националистом старой закалки», которому развал СССР причинил «сильную личную боль».

«Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки», — вспомнил он в своей книге.

Напомним, Кэмерон ушел в отставку 13 июля 2016 года. Его преемником на посту главы британского правительства стала глава МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй. Отметим, что и она уже покинула пост премьер-министра — ее сменил Борис Джонсон после неудачи Мэй в урегулировании ситуации с выходом Британии из Евросоюза.

В том же году Кэмерон объявил об уходе и из Палаты Общин. Однако, в ноябре прошлого года стало известно о планах бывшего премьера вернуться в большую политику. Как сообщал The Sun, случиться это может уже в этом году после выхода в свет его мемуаров.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее Путин призвал страны совместными усилиями решить оставшиеся проблемы сирийского государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.