В Госдуме отреагировали на решение Трампа отправить дополнительные войска на Ближний Восток

Москва, 21 сентября. Отправка Соединенными Штатами дополнительных войск на Ближний Восток служит исключительно дестабилизации в регионе, заявил заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Вашингтон в очередной раз использует повод для нагнетания обстановки, считает депутат Государственной думы России.

«Все эти действия служат исключительно дестабилизации на Ближнем Востоке. Вместе с заверениями Трампа о том, что США выведут войска из Сирии, они вводят дополнительный контингент на ближневосточном направлении», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Швыткин указал, что действия американского руководства по Ближнему Востоку сказываются на всех странах этого региона. При этом шаги США «не служат на благо обеспечения глобальной стабильности и безопасности», подчеркнул депутат.

Накануне министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток. Такое решение, как заявил Пентагон, было принято из-за Ирана, сообщил телеканал «360».

Ранее военный аналитик Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что усиление военного контингента США на Ближнем Востоке создаст напряженность в регионе.