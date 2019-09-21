Атака на Saudi Aramco спровоцировала нефтяной скандал. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Киев обсуждает «формулу Штайнмайера» «Формула Штайнмайера» вновь стала камнем преткновения для Киева. Украинская власть по-прежнему не может решить для себя уравнение, составленное с немецкой педантичностью еще четыре года назад нынешним президентом Германии. Ищет лазейки, чтобы не принимать закон об особом статусе Донбасса. Вот и опять встреча в нормандском формате под угрозой срыва. На переговорах трехсторонней группы в Минске украинская сторона стала по обыкновению юлить: отказалась подписать уже согласованный алгоритм. «Формулу Штайнмайера», впрочем, как и Минские соглашения, Киев трактует на «своей мове», искажая суть документов. Незалежная хочет поменять местами причину со следствием: сначала получить контроль над непризнанными республиками, а уж потом проводить там выборы. «Представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран нормандской четверки и предложен Контактной группе для подписания. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит нормандской четверки», — считает постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов. В российском МИД уверены: Украина намеренно избегает нормандского саммита. В Киеве все громче говорят о некой «формуле Зеленского» — альтернативе «дорожной карты» Штайнмайера и минским договоренностям. Между тем глава иностранного ведомства Украины Вадим Пристайко заявил, что согласен на реализацию «формулы Штайнмайера». Пока в Киеве не могут прийти к общему знаменателю, в Донбассе с надеждой следят за подготовкой к отведению войск ВСУ с линии соприкосновения. Курс на мирное урегулирование, пока только на словах, но все же, взят: впервые за пять лет.

Саммит по Сирии в Анкаре Трехсторонние переговоры по Дамаску в Анкаре. Президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии. Уже в пятый раз лидеры стран-гарантов так называемого «Астанинского процесса» обсуждают вопросы сирийского урегулирования. Это, разумеется, безопасность в отдельных регионах, помощь беженцам и восстановление инфраструктуры там, где навели ужаса террористы. И вот, что характерно: на фоне бесцеремонного вмешательства «звездно-полосатых» в личную жизнь Сирии, «тройственный союз» Москва-Анкара-Тегеран предлагает конструктивное содействие. По принципу «друг в беде не бросит». Сильное плечо союзников Дамаск уже почувствовал: по итогам предыдущих переговоров были согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации в стране. По убеждению российского лидера, теперь сирийцы сами должны решить, какой дорогой их государству идти к своему будущему. «В числе первоочередных задач видим продвижение межсирийского политического диалога. В этих целях будет продолжена практика проведения регулярных экспертных встреч с участием представителей стран-гарантов, сирийской стороны, а также ООН и региональных наблюдателей. Очередной четырнадцатый раунд таких консультаций пройдет в октябре в Нур-Султане», — сказал Владимир Путин. Помимо злободневного сирийского вопроса Владимир Путин обсудил с коллегами и другие актуальные темы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество. С Эрдоганом разговор тет-а-тет шел о поставках С-400, с Роухани — об иранской ядерной программе. Оба вопроса — головная боль Вашингтона. Штатам так и не удалось «сбагрить» Анкаре зенитно-ракетные комплексы Patriot. Турция, позабыв о своих НАТОвских узах, предпочла российскую боевую технику. Не клеится диалог и с Тегераном, кстати, закупившим у Москвы ЗРК С-300. Гордые персы и не думают выполнять команды заокеанского дрессировщика, особенно когда речь идет о безопасности собственного государства. После американских ультиматумов Иран наотрез отказался от любых переговоров с Белым домом, даже с благословения Генассамблеи ООН. «Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — считает высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

Нефтяной скандал на Ближнем Востоке В бочку далеко не безоблачных отношений Ирана и США добавлена очередная ложка дегтя, точнее нефти. Вашингтон без суда и следствия назначил Тегеран виновным за атаку дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, между прочим, самой прибыльной в мире. 25 беспилотников и ракет, а именно столько насчитали в военном ведомстве Саудовской Аравии, спровоцировали серьезные пожары на заводах этого гиганта. И тут же — невиданный скачок цен на «черное золото». Эр-Рияд и его американских соратников не смущает, что за нашествие с воздуха взяли ответственность повстанцы, йеменские хуситы. Мало того, взрывоопасные соседи угрожают продолжить атаку на нефтяное королевство. В списке «десятки целей». Но эти откровения Белый дом и саудиты пропустили мимо ушей, ведь куда выгоднее повесить всех собак на несговорчивый Тегеран. Эр-Рияд даже предоставил запоздалые «доказательства» якобы иранского налета. Кроме загадочных обломков в стиле древнеримских развалин — ничего конкретного. Иран свою причастность категорически отрицает. А тем временем Вашингтон затянул уже изрядно поднадоевший хит о санкциях и вооруженном вторжении, а королевству пытается навязать свои нефтяные запасы, для стабилизации рынка. Владимир Путин, в свою очередь, предложил Эр-Рияду по примеру Турции закупить российские системы ПРО и ПВО и, таким образом, закрыть свое небо от налетов непрошеных гостей. Хваленые американские Patriot, по всей вероятности, могут защитить королевство лишь от дождя. Но в Эр-Рияде, как известно, осадки — явление крайне редкое.