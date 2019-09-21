За прошедшие сутки в Сирию вернулись 1 308 беженцев

Москва, 21 сентября. За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику (САР) с территорий иностранных государств возвратились 1 308 беженцев. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра РФ по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Согласно сводкам центра, жители САР активно возвращаются в места прежнего проживания.

Так, за минувшие сутки на территорию республики вернулись 1 308 человек, которые прибыли в том числе из Ливана. Из этого государства через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в страну попали 403 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 905 человек.

Все вернувшиеся — женщины и дети.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 408 396 человек.

На 5 сентября 2019 года в 45 государствах продолжают находиться более 6 миллионов — 6 646 677 человек — официально зарегистрированных сирийских беженцев. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В настоящее время на границах государства развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 12 пунктов пропуска. В республике ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

Отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.

Всего же организовано и проведено 2 207 гуманитарных акций, в рамках которых сирийским гражданам доставлены и распределены 3 598,86 т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Ираке и САР.

Сирийские власти и сейчас продолжают зачистки от боевиков в некоторых районах страны, а также восстанавливают инфраструктуру и активно занимаются возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.