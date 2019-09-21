Довлатова назвала враньем сообщения о раке мозга Заворотнюк

Москва, 21 сентября. Известная радиоведущая Алла Довлатова прокомментировала сообщения о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, которые активно распространяются в СМИ.

«Я знаю, что все, что говорилось раньше, было враньем… Пока Петр (муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, прим. ФАН) не сообщил все сам… Они хотят, чтобы об этом не писали», — заявила Довлатова.

Мнение радиоведущей по поводу болезни актрисы разделяет известный журналист и общественный деятель Армен Гаспарян.

«Вот эти все «новости» со ссылкой непонятно на кого доверия не вызывают», — сказал он в комментарии изданию «Телепрограмма.pro».

Кроме того, Гаспарян подчеркнул, что многие журналисты в погоне за сенсацией перестали соблюдать этические нормы.

«Мне, как человеку, который больше 20 лет работает в прямом эфире, наблюдать за этим, извините, противно», — заключил публицист.

Отметим, что Алла Довлатова, которая также снимается в фильмах, появилась в одном из эпизодов «Моей прекрасной няни» — сериала, прославившего Заворотнюк. Ранее радиоведущая в эфире телепрограммы «Пусть говорят» обрушилась на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, дававшего для СМИ довольно много комментариев по поводу состояния заболевшей актрисы. По мнению радиоведущей, Разин цинично использовал болезнь Заворотнюк ради пиара.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. При этом родные актрисы официально не дают комментариев по поводу ее болезни, сообщает Infox.ru.

Ранее директор артистки Марина Потапова сообщила, что состояние Заворотнюк улучшилось, и у актрисы есть хорошие шансы на выздоровление. По словам Потаповой, родственники Заворотнюк не говорят о ее болезни, боясь сглаза, пишет РИАМО.