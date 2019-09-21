Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Москва, 21 сентября. Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей. Его не удивляет сегодняшняя популярность 70-летней артистки.

Пугачева в честь своего юбилея дала в апреле в Государственном Кремлевском дворце большой сольный концерт, в ноябре она собирается спеть на сцене «Минск-арена».

«Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает, — заявил в беседе с журналистами издания «Дни.ру» Резник. — Правильно, что она дает большие сольники — она певица стадионная, площадная».

81-летний поэт также отметил, что по сравнению с ним Пугачева еще юная. По его словам, возраст никак не мешает творчеству и концертной деятельности.

Резник, говоря о новых песнях знаменитости, заявил, что относится к вопросу выбора репертуара философски.

«Время течет, все меняется. При этом наши песни живут, они остаются популярными и любимыми», — пояснил он.

Сотрудничество Резника и Пугачевой началось в начале 70-х. Певица исполнила несколько композиций, в том числе «Маэстро», «Старинные часы», которые впоследствии стали хитами. Сам Резник заявляет, что сейчас он не предлагает Примадонне спеть что-то из своих сборников.