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Россия

Сенатор Ковитиди рассказала, как будет повышать уровень и качество жизни крымчан

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Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди рассказала ФАН, какие задачи стоят перед ней после назначения сенатором от исполнительной власти республики Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов наделил ее соответствующими полномочиями. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ковитиди Ольгу Федоровну», — значится в документе.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Ольга Ковитиди рассказала, что главная задача, которая стоит перед ней — это качественное повышение уровня жизни населения полуострова. 

Сергей Аксенов

«Для этого мною как представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Крым в СФ будет продолжена системная работа по созданию правовых инструментов по решению поставленных задач. Следует отметить, что предыдущие пять лет пребывания Крыма в составе России характеризуются существенным прорывом в целом ряде секторов крымской экономики, при этом создана необходимая нормативно-правовая и организационная основа», — говорит сенатор. 

В настоящее время на территории полуострова действует федеральная целевая программа социально-экономического развития республики, кроме того, власти активно работают над реализацией различных национальных проектов.

«Все это осуществляется профессиональной слаженной командой органов исполнительной и законодательной власти, эффективное взаимодействие которых обеспечивает позитивное поступательное развитие республики, имеющее геополитическое значение, учитывая определенную специфику Крыма как субъекта РФ. В республике разработаны конкретные шаги для полного решения проблем с очередями в крымские детские сады, полной газифицированностью региона. И не только эта работа», — продолжает Ольга Ковитиди.

Крымчане

По ее словам, сейчас начинается очередной этап в новейшей истории Крыма и основная задача для всех представителей власти — это снижение и стабилизация цен на продукты питания, лекарства.

«Необходимо обеспечить достойный уровень жизни крымчан, повысить их доходы, улучшить уровень здравоохранения в республике. Задач много, и все они будут направлены на повышение уровня и качества жизни населения полуострова, улучшение сервиса и инфраструктуры для гостей республики. Ведь Крым — это территория мира и стабильности, где комфортно жить, воспитывать детей, приятно отдыхать, и это место, куда всегда хочется вернуться», — заключила сенатор.

Напомним, Ольга Ковитиди с 15 апреля 2014 года является членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. В 2006-2014 годах она была депутатом крымского парламента, а с 28 февраля по 26 марта 2014 года — зампредседателя Совета министров Крыма. Ранее Сергей Аксенов представил троих кандидатов, среди них и Ковитиди, на пост члена Совета Федерации.

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