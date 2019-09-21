В Раде объяснили, почему Украина не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ

Киев, 21 сентября. Украина не будет принимать участие в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по внешней политике Богдан Яременко.

На своей странице в социальной сети Facebook он перечислил решения, принятые новым парламентом в сфере международных отношений, и отметил, что самым сложным вопросом на сегодня является ситуация в ПАСЕ.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от направления своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — объяснил Яременко.

Он добавил, что комитет теперь займется проведением консультаций с другими государствами — членами Совета Европы для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Яременко подчеркнул, что такой подход поддержало подавляющее большинство фракций Верховной рады.

Напомним, ПАСЕ в июне приняла резолюцию, пригласив Москву участвовать в июньской сессии. Затем полномочия российской делегации были восстановлены в полном объеме. Отметим, что она была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ в результате народного референдума.

На решение ПАСЕ бурно отреагировали в Киеве. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею. Киев тут же отозвал из Страсбурга своего посла. Вместе с Украиной о решении приостановить деятельность в ПАСЕ объявили Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Грузия. Впрочем, позже Грузия и Литва изменили свое решение.

В начале сентября фракция партии «Голос» в Верховной раде предложила парламенту определиться с возможным участием украинской делегации в ПАСЕ. В комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Одесского облсовета, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу выразил мнение, что возвращение Украины ПАСЕ станет «оплеухой» силам, стоящим за экс-президента страны Петра Порошенко.