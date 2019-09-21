Сирия, 21 сентября. САА установила минные заграждения на линии разграничения сил с SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Сирийцы вступили в вооруженное противостояние с курдами в Ракке и Хасаке. 12 человек погибли при взрыве автобуса в иракском Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на окраинах Алеппо; установили минные заграждения на линии соприкосновения сил с курдами северо-восточнее Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами к северо-востоку от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва автобуса на въезде в город Кербела в провинции Багдад в Ираке.

Курды: понесли потери в стычках с «Народным сопротивлением Восточного региона» в Ракке и Хасаке.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра провинции возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов незаконных бандформирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), проасадовские отряды, базирующиеся в районе Аз-Захра, ударили по позициям радикалов в районе пригорода Лерамун. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока уточняются.

Тем временем на севере региона не утихают столкновения между поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдами. По информации Twitter-канала (RadioAlKul), противоборствующие стороны обмениваются ударами недалеко от населенного пункта Хазван, расположенного к западу от Аль-Баба. Между тем были опубликованы уточненные данные о числе протурецких боевиков, погибших во время вылазок членов группировки «Силы освобождения Африна» в городах Мареа и Африн. Агентство новостей Anna-News сообщает о не менее восьми убитых, тогда как ранее было заявлено лишь о пяти.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что военнослужащие правительственных подразделений установили минные заграждения на линии разграничения сил с курдами вблизи города Ас-Сальхия, который располагается на восточном берегу реки Евфрат к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. Напомним, ранее поступали сведения о нарастании напряженности в этом районе. Неделю назад «Демократические силы Сирии» (SDF) передислоцировали сюда дополнительные силы, спровоцировав ответную реакцию со стороны Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Идлиб

Twitter-канал (alEtihad_Press) сообщает о взрыве в северной части провинции в городе Ад-Дана, который находится в оккупации исламистов вооруженной оппозиции. О причинах инцидента и его виновниках пока ничего неизвестно. Сведения о возможных жертвах среди гражданских лиц также уточняются.

Тем временем на юге Идлиба продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Интернет-портал Step News Agency передает, что правительственные войска ударили по расположениям противника на подступах к населенным пунктам Кафр-Саджна, Шейх-Дамес и Кафр-Басин.

Провинция Ракка

В Ракке вновь произошли столкновения между сирийцами и членами курдской «милиции» «Асайиш». Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (FoxJapen), участники формирования «Народное сопротивление Восточного региона», активировали СВУ поблизости от одного из военных объектов курдских сил, что привело к ранению одного радикала «Асайиш». Тот же источник сообщает о вылазке членов партизанского движения в соседней провинции Хасака, где во время стычек ранения получили три боевика «Демократических сил Сирии» (SDF). Как известно, многие сирийцы выступают против оккупации курдов и поддерживающих их США. Ввиду того, что SDF не принимают во внимание жалобы и требования населения, жители прибегли к вооруженному сопротивлению.

Тем временем курды продолжают проводить аресты гражданских лиц с целью пополнения своих рядов. Как передает Twitter-канал (Sarmad_AlJilane), два мирных жителя были задержаны в населенном пункте Аль-Джазра к западу от Ракки.

Ирак

Информационное агентство Reuters опубликовало данные о новом взрыве в провинции Багдад. Сработало СВУ, установленное в автобусе на взъезде в город Кербела, расположенный к юго-западу от административного центра региона, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек. О числе раненых пока неизвестно. В организации взрыва подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», тем не менее подконтрольные группировке медиапорталы пока не заявляли о причастности боевиков к произошедшему.

1 Организация запрещена на территории РФ.