Психолог объяснил, почему болезнь Заворотнюк вызвала большой ажиотаж в обществе

Москва, 21 сентября. Ажиотаж вокруг болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк обусловлен страхом людей перед диагнозом «рак» и непредсказуемым исходом. Об этом рассказал психолог и блогер Павел Жавнеров.

«Заворотнюк в глазах людей воспринимается как хороший знакомый. Они же часто ее видели, она была веселая, лучезарная. Вот она еще вчера играла на сцене, а сегодня у нее рак головного мозга. Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь за свою жизнь», — объяснил эксперт в разговоре с «URA.RU».

Он также отметил, что россияне «предвкушают финал». Исход ситуации невозможно предугадать, поэтому он заставляет людей особенно себя ждать.

Психолог пояснил, что у человека всегда невольно возникает мысль о том, что с ним может случиться нечто подобное, когда он узнает, что у какой-либо знаменитости обнаруживается рак.

Кроме того, уверен Жавнеров, немалую роль играет тот факт, что негативная информация производит на людей более яркое впечатление из-за силы эмоциональной реакции, чем позитивная.

Напомним, о резком ухудшении здоровья звезды телесериала «Мой прекрасная няня» стало известно в середине сентября. Позже появлялись данные о том, что у нее диагностирован рак мозга, опухоль неоперабельна, шансов на выздоровление практически нет.

Сообщалось также, что медики ввели тяжелобольную артистку в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Но пиар-директор звезды сообщила, что актриса начала дышать самостоятельно.

Накануне стало известно, что Заворотнюк перевели в палату общей терапии, об этом сообщила Газета.ru. Сейчас актрису готовят к удалению опухоли.