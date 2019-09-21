Сомелье объяснил настоящую причину появления «пивного живота»

Москва, 21 сентября. Закуски приводят к образованию «пивного живота», а не сам хмельной напиток, заявил пивной сомелье Штефан Хилбрандт.

Эксперт отметил, что пиво по количеству калорий относится к наиболее диетическим видам алкоголя, в среднем в 100 миллилитрах пива содержится 45 килокалорий. Он указал, что пенный напиток способствует ожирению не больше, чем яблочный сок. В то же время Хилбрандт призвал людей, которые боятся поправиться из-за пива, следить за тем, сколько алкоголя и других напитков выпивается в день.

«Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь разжигает аппетит, —объяснил он в беседе РИА Новости настоящую причину появления «пивного живота». — Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому «пивному животу», сколько закуски».

Выбор закуски, по словам сомелье, прямо зависит от сорта пива. Отмечается, что к светлому пиву Pilsner хорошо подходит выдержанный сыр Гауда, а к темным насыщенным сортам типа Stout — шоколад со вкусом чили.

Говоря об идеальном пиве, Хилбрандт заявил, что «тут важно настроение и момент». В то же время он уточнил, что, по соответствующим правилам, в теплое время года в рекомендуют пить легкое светлое пиво, а в холодный период — более насыщенные сорта пенного напитка.