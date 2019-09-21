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Жительницу Финляндии арестовали за контрабанду волков из России

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Жительницу Финляндии арестовали за контрабанду волков из России

Хельсинки, 21 сентября. Финская полиция арестовала местную жительницу за ввоз из России волков для скрещивания с собаками, пишет Yle.

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении организатора бизнеса по скрещиванию волков и собак. Женщине предъявили обвинение по трем статьям о нарушении закона об охране животных, контрабанде и нарушении закона об охране природы.

Фигурантами уголовного дела стали восемь человек. Ранее финская полиция нашла в городе Ориматтила двух североевропейских волков, передает «360».

Правоохранители полагают, что их ввезли из России. С 1 июня 2019 года власти Финляндии ввели запрет на скрещивание собак и волков по инициативе министерства сельского хозяйства.

По предварительным данным, в стране живут около 1000 скрещенных особей.

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