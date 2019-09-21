Порошенко на полиграфе спросят об отмывании доходов и воровстве у армии

Экс-президенту Украины Петру Порошенко надлежит явиться в Киевский институт судебных экспертиз для прохождения процедур с применением полиграфа. Об этом сообщил известный адвокат Андрей Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уточнил, что следственные действия санкционированы судом и запланированы на 1 и 3 октября. Портнов также очертил круг вопросов, на которые предстоит ответить бывшему главе страны.

«Будут спрашивать, крали ли Вы у армии и бюджета, переводили ли деньги в офшоры и отмывали ли на островах преступные доходы. При себе иметь паспорт. Явка обязательна», — пишет адвокат.

Порошенко болезненно воспринимает такое развитие событий. За годы президентства Петр Алексеевич привык ни в чем себе не отказывать. Вера в безнаказанность глубоко укоренилась в его сознании. Но времена поменялись. Теперь приходится послушно ходить на допросы.

По словам очевидцев, тактика защиты в основном сводится к затягиванию судебного рассмотрения. Адвокаты Порошенко подают многочисленные надуманные ходатайства, с тем, чтобы замедлить ход судебной тяжбы.

В первое время Петр Алексеевич пытался избегать допросов, изображая занятость важными международными делами. В частности, 17 июля политика ожидали для допроса в Государственном бюро расследований. Но не дождались. Фигурант устремился во Францию по «неотложным делам».

«17 июля в Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена», — пояснял политик.

Но вскоре выяснилось, что Петр Алексеевич лукавит. В числе приглашенных его фамилия не значилась. В зале Европарламента незваный гость из Украины скромно разместился на галерке.

Подвели не только европейцы. Американская бюрократическая машина неспешно копает под своего бывшего протеже, невесть куда потратившего казенные средства. В общем, на пресловутую поддержку Запада рассчитывать не приходится.

Экс-президент пытался было поднять свой статус за счет встречи с Папой Римским Франциском. Однако понтифик отказал просителю в аудиенции.

«Папский престол отказал Порошенко в личном общении с Франциском, заявив, что он уже не является главой государства и поэтому не имеет преимуществ для визитов к главе Ватикана. На ситуацию не смог повлиять и Святослав (Шевчук, глава УГКЦ – прим. ФАН), который лично просил за Порошенко», — передает издание «Страна».

Вероятнее всего, на решение главы католической церкви повлияла и весьма сомнительная деятельность экс-президента Украины в духовной сфере. Порошенко открыто преследовал каноническую православную церковь и выступил главным локомотивом создания так называемой православной церкви Украины. Создание новой неканонической структуры проходило, в основном, насильственными методами. Агрессивные группы радикалов искусно превращались в «паству», которая переводила храмы под новую юрисдикцию.

Чиновники всесторонне содействовали этим печальным процессам, а полиция по обыкновению бездействовала. Несмотря на все эти потуги, каноническая православная церковь выстояла. А вот «новую церковь» ожидала самая бесславная участь.

ПЦУ изначально претендовала на объединение под свои знамена чуть ли не всего украинского православия. На деле с грехом пополам объединились лишь две крупнейшие раскольнические организации: УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Даже этот союз оказался крайне болезненным и непрочным. Сразу после ухода с мизансцены Порошенко взбунтовался глава УПЦ КП Филарет. Он ополчился против дарованного Константинополем Томоса, с которым Петр Алексеевич носился как с писанной торбой всю свою предвыборную кампанию.

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали», — заявил «патриарх».

Он подчеркнул, что «новая церковь» крайне зависима от воли Константинополя.

«Епифаний — слуга вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него, что делать», — цитирует Гордон.

Закончилось тем, что Филарет попросту заявил о восстановлении Киевского патриархата. Он утверждает, что эта структура не ликвидировалась. Несколько теплых слов «патриарх» нашел и для Петра Порошенко.

«Что касается Порошенко, он обещал одно, а делает другое. Поэтому проблема возникает из-за того, что не соблюдают того, о чем договорились перед Собором 15 декабря», — заключил Денисенко.

В общем, «подвиги» экс-президента на церковном поприще никак не повысили его авторитет в глазах мировой общественности, и уж тем более не спасут от уголовного преследования внутри страны и за ее пределами.

Петр Алексеевич хотел вписать свое имя в историю мирового православия, а на деле поставил себя в чрезвычайно глупое положение.