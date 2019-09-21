Деми Мур рассказала, как групповой секс с Кутчером разрушил их брак

Лос-Анджелес, 21 сентября. Американская актриса Деми Мур призналась, что актер Эштон Кутчер склонил ее к групповому сексу, когда они были женаты. Звезда Голливуда раскрыла подробности интимной жизни с бывшем мужем в своей книге «Наизнанку».

По словам Деми Мур, Кутчер дважды предлагал ей заняться сексом втроем. Оба раза актриса дала свое согласие на интимный эксперимент.

«Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть», — рассказала Мур.

По ее словам, один из таких случаев произошел в 2008 году. Тогда Кутчер снимался в кинокартине «Бабник». Его партнерше Дженнифер Джейсон Ли с трудом давались постельные сцены, поэтому актер предложил Мур устроить секс втроем, чтобы раскрепостить коллегу, сообщает «Пятый канал».

Деми Мур подчеркнула, что именно групповой секс, по ее мнению, в итоге разрушил их с Кутчером брак. Актриса считает, что именно эксперименты в постели привели ее бывшего супруга к изменам. Так, в 2010 году Мур узнала, что Кутчер изменил ей с 21-летней девушкой прямо в их доме. По словам актрисы, бывший муж не чувствовал вины за случившееся. Более того, Кутчер заявил, что секс втроем размыл все границы дозволенного, и именно после этого он решился на измену, передает телеканал «360».

Также Деми Мур призналась, что после первой измены супруги продолжили жить в браке. Однако в 2011 году актриса узнала из Сети, что Кутчер вступил в интимную связь с девушкой во время вечеринки в Сан-Диего. После этого звездная пара приняла решение о расставании.

Деми Мур и Эштон Кутчер поженились в 2005 году. Отметим, что актриса старше своего бывшего мужа на 15 лет. После развода с Мур Кутчер вступил в брак с актрисой Милой Кунис. У пары родились двое детей.