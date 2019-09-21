Вакарчук объяснил, почему предпочел концерт в Минске заседанию в Раде

Киев, 21 сентября. Депутат Рады от партии «Голос» и известный музыкант Святослав Вакарчук объяснил, почему предпочел концерт своей группы «Океан Эльзы» в Минске заседанию в парламенте.

Накануне украинские СМИ сообщили, что депутат покинул Раду до закрытия заседания. Сам артист заявил, что будет выступать в Минске бесплатно и, если концерт запланирован, он не может его пропустить.

Журналисты попросили Вакарчука прокомментировать такой поступок. Депутат подчеркнул, что не считает свое выступление нарушением.

«Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — сказал он украинским СМИ.

Музыкант обратил внимание, что его выступление никак не оплачивалось, он не получал запрещенные для депутата гонорары. По словам Вакарчука, вопрос об участии его группы на концерте в Белоруссии согласовали еще до его попадания в политику.

«Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался», — пообещал он.

Напомним, лидер рок-группы «Океан Эльзы» стал главой украинской партии «Голос» в июле этого года. Внеочередные выборы в Раду показали следующие результаты: партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила 43,16% голосов избирателей, на втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Замкнули пятерку партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» Вакарчука (5,82%).

В прошлом месяце стало известно о планах Вакарчука и Порошенко занять места в комитете новой Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В разговоре с Федеральным агентством новостей политический аналитик Руслан Осташко объяснил желание политиков деньгами, которые лежат в основе украинской внешней политики.