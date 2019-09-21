Украинцы потребовали от Зеленского остановить глобальное потепление

По центру Киева прошел Международный марш за климат, участники которого выступают за резкое улучшение экологической ситуации в стране. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прошагал по городу вместе с экологами и ужаснулся тому, в каком состоянии сегодня находится природа Незалежной.

На акцию в Киеве собрались сотни человек из разных уголков страны, что было видно сразу — многие из них держали таблички с названиями родных регионов. Всего на Михайловской площади собрались около полутора тысяч человек, подавляющее большинство из них составляла молодежь.

Участники Марша за климат принесли с собой десятки разнообразных плакатов, которые изготовили собственноручно. Среди них были такие: «Вставай и защищай Землю!», «ЗЕленому президенту — «зеленые» решения!», «Пора менять потребительское мышление!», «У нас нет «планеты «Б», «Молодежь за климат», «Выкинь пластик из своей головы!» и т. д.

Стартовав от Михайловской площади, марш проследовал сначала на Майдан Незалежности, далее — по Институтской улице, к зданию правительства Украины, а затем — к офису президента. Участники марша выдвинули целый ряд требований к власти. Например, объявить государственный курс перехода на 100% возобновляемые источники энергии, а к 2050 году полностью на них перейти. Отказаться от постройки новых электростанций на ископаемом топливе, а также от использования карбона в энергопромышленности Украины.

Также манифестанты требовали «максимально использовать потенциал энергосбережения», перевести города на электротранспорт и развить в них велоинфраструктуру. Наконец, еще одним требованием стал запрет на использование, импорт и производство одноразовой посуды, а также пластиковых пакетов в магазинах и в быту. Все эти требования могли бы показаться излишними, а активность украинских экологов — чрезмерной, если бы не одно обстоятельство. Сегодня Украина действительно переживает экологическую катастрофу.

Во-первых, как сообщили ФАН экологи на марше, большинство украинцев вынуждены пить сильно загрязненную воду. 80% населения страны используют в быту воду из поверхностных источников, а экологическое состояние этих вод ежегодно ухудшается. Недостаточная очистка стоков и промышленных вод, чрезмерная насыщенность органикой привели к тому, что сегодня практически все водоемы страны существенно загрязнены.

Во-вторых, воздух в стране тоже оставляет желать лучшего. По данным экологов, ежегодно в атмосферу Украины выбрасывается более 6 млн тонн вредных веществ и углекислого газа. Главными загрязнителями остаются промышленные предприятия, а также старые автомобили, число которых на украинских дорогах постоянно растет. С 2013-го количество отработанных газов в воздухе больших городов Украины выросло на 50-70%.

В-третьих, на Украине стремительно уничтожаются леса, которые и без того покрывают лишь шестую часть ее территории. При этом экспорт древесины с Украины в 2, 5 раза превышает импорт, говорят экологи. Потребительское отношение к лесам приводит к тому, что леса не восстанавливаются и утрачивают биологическую стойкость. А в Карпатах и на Херсонщине из-за деградации лесных массивов развивается эрозия почв и происходят оползни.

В-четвертых, в стране идет стремительная деградация земельных ресурсов. Уже более 71% всего агроландшафта Украины используется для хозяйственной деятельности. Из-за чрезмерного и неправильного использования плодородность земли с каждым годом падает. Экосистема почвы разрушается, в основном, из-за интенсивного развития эрозии: в последнее время ей подверглось более 35% сельхозугодий Украины.

Наконец, на Украине одна из главных экологических проблем — это утилизация и переработка отходов. В стране действует около 800 официальных свалок, общее количество мусора на которых превысило отметку в 35 млрд тонн. Ежегодно эта цифра возрастает еще на семьсот-восемьсот тысяч тонн. По информации Минприроды Украины, общая площадь всех полигонов с отходами уже занимает 4% площади страны. Опасные химические вещества и бактерии с полигонов просачиваются в грунт, попадают в воздух и грунтовые воды, отравляя жизнь на расстоянии десятков километров от свалок.

Таким образом, украинским экологам было, из-за чего бить тревогу. Однако, по их словам, власти страны сегодня больше заняты политическими проблемами, и практически не обращают внимания на экологию.