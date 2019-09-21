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Путин отметил союзнический характер отношений России и Армении

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Путин отметил союзнический характер отношений России и Армении

Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости. Поздравительные телеграммы, направленные президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну, опубликованы на сайте Кремля.

В поздравлениях российский лидер отметил дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Ереваном, которые основываются «на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения».

Путин отметил союзнический характер отношений России и Армении

Российский президент выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества России и Армении в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, политический и гуманитарной.

«Владимир Путин выразил уверенность<…> в расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе», — говорится в сообщении.

День независимости Армении отмечается 21 сентября, напомнила «Газета.ру». Праздник был учрежден в этот день в 1991 году, когда была провозглашена независимость республики.

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Источник: пресс-служба президента России
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