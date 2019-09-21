Шойгу на учениях «Центр-2019» обсудил сотрудничество с главой Минобороны Китая

Оренбург, 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с китайским коллегой генерал-полковником Вэй Фэнхэ план сотрудничества военных ведомств на 2020–2021 годы.

Встреча состоялась 20 сентября в Оренбургской области на полигоне, где проводятся командно-штабные учения «Центр-2019». Сергей Шойгу высоко оценил мастерство китайских военных.

«Почти полторы тысяси китайских военнослужащих приехали принять участие в этом масштабном мероприятии, большое количество техники. Показали высокое мастерство и выучку», — сказал министр, его цитирует Ria56.

Россия и Китай будут укреплять сотрудничество по военной линии, отметил Шойгу. По словам главы Минобороны Китая, совместные учения демонстрируют высокий уровень двусторонних отношений — «плечом к плечу».

Маневры помогают обменяться опытом боевой подготовки военных. Вэй Фэнхэ добавил, что лично наблюдал за активной фазой учений.

Ранее сообщалось, что российские и китайские бомбардировщики ликвидировали условного противника на учениях в Оренбургской области.