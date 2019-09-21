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Массовое ДТП с лобовым столкновением в Екатеринбурге. ФАН-ТВ

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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП На пересечении улиц Блюхера и Студенческой. Автомобили марки Lada Kalina и Renault Megane двигались по улице Блюхера навстречу друг другу. На перекрестке с улицей Студенческой между ними произошло лобовое столкновение. Одно из автотранспортных средств «отбросило» в попутный ему автомобиль Skoda Rapid. Пострадало трое человек, на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи и МЧС. 

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