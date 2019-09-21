Националисты потребовали от президента Украины вышвырнуть Коломойского из страны

Возле столичного офиса президента Украины радикалы провели акцию «Импичмент Коломойскому». Участники митинга потребовали от главы государства Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства и выдворить его из страны. За происходящим наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

В конце рабочего дня более сотни активистов движения «Демократический топор» (ДТ) вышли на акцию «Импичмент Коломойскому» перед офисом президента Украины. Нужно сразу оговориться — ДТ является одним из движений, спонсируемых командой экс-президента Петра Порошенко, и действует в его интересах. Ранее организация отметилась громкими акциями возле посольства России в Киеве (в том числе, издевательской акцией в день похорон Иосифа Кобзона), а также на Крещатике, где радикалы требовали закрытия телеканалов 112 Украина и NewsOne.

На мероприятие участники акции принесли «державний прапор» и флаг своей партии. Их дополняли плакаты с надписями «Давайте лохматить бабушку!» («бабушкой» в украинском политикуме часто называют олигарха Коломойского. — Прим. ФАН), «Вова, отними у бабушки паспорт!», «Бабушку — на родину!», «FBI + Беня. Поможем им встретиться» и т. д.

В первую очередь, радикалы потребовали, чтобы президент лишил Коломойского влияния на украинскую политику.

«Мы считаем, что Коломойского сегодня стало слишком много в жизни нашей страны. Надо не просто отнять у него паспорт — это только для начала. Надо убирать Коломойского из жизни государства в глобальном смысле! Президент Украины! Гарантируйте, наконец, Конституцию! Лишите гражданина Израиля и Кипра гражданства Украины! И заодно — чрезмерного влияния на украинскую политику! Дайте, наконец, международным судебным и следственным органам добраться до него, не вступая в конфликт с украинским государством!» — призвал председатель движения ДТ Игорь Щедрин.

В свою очередь один из основателей движения «Демократический топор» Юрий Гудименко отметил, что информацию о наличии у Коломойского гражданств других государств организаторы митинга передали в Государственную миграционную службу (ГМС).

«А дальше ГМС должна передать это заявление в специальную комиссию при президенте Украины. Подписать эту историю должен сам Зеленский», — сказал Гудименко.

По мнению активистов ДТ, сегодня власть «открыто потакает всем прихотям Коломойского». Одним из примеров митингующие назвали отказ олигарха свидетельствовать на суде в Лондоне. Кроме того, он создал «проблемы» многим авиакомпаниям своими действиями в пользу компании МАУ, 25% акций которой принадлежат ему.

«Игорь Валерьевич любит все делать демонстративно. Демонстративно класть ноги на стол и класть несколько другое на законы и Конституцию. Он так самоутверждается, — заявил Гудименко. — Мы требуем от Зеленского взять под контроль эту ситуацию и сделать так, чтобы процесс рассмотрения заявления о лишении Коломойского гражданства не затягивался».

В финале акции демонстранты запустили в небо шар, изображающий самого Коломойского. По замыслу организаторов акции, его должен был поймать «агент ФБР» по имени Тарас, присутствовавший тут же. Однако шар сбило сильным ветром, он упал на толпу и долго путешествовал по головам радикалов.

Как заявили после акции украинские юристы, радикалы из ДТ превратно трактуют Конституцию Украины. Она вовсе не запрещает украинцам иметь двойное или тройное гражданство, поэтому причин ущемлять олигарха в этом плане нет. Кроме того, организаторы акции явно не до конца поняли значение слова «импичмент» — это процедура судебного обвинения (в том числе, уголовного), муниципальных или госчиновников, с возможным их отстранением от должности. Коломойский, как известно, чиновником не является.

Напомним, 10 сентября «команда Зе» во главе с президентом провела встречу с Коломойским в Офисе президента. В ее ходе, по официальным данным, «обсуждались вопросы ведения бизнеса на Украине». 12 сентября экс-посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что возможный компромисс между официальной властью страны и миллиардером Коломойским может подорвать поддержку президента Зеленского на Западе.