Владелец ночного клуба пожаловался на жадного Овечкина

Москва, 21 сентября. Российский хоккеист Александр Овечкин не привык платить за себя сам и считает, что все ему обязаны. В результате звезда хоккея должен ночному клубу 15 тысяч долларов. Об этом заявил в прошлом совладелец и генеральный промоутер крупного ночного клуба Москвы Icon Андреас Лобжанидзе.

Лобжанидзе рассказал, что много раз организовывал в заведении вечеринки в честь Овечкина. Поводы для этого были разные, но, как правило, связанные со спортивными достижениями хоккеиста, сообщает «Матч ТВ».

«Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке», — объяснил экс-совладелец клуба.

Как оказалось, прославленный хоккеист всегда любил проводить время в ночном заведении, но не всегда любил его оплачивать, поскольку был уверен, что «все ему должны».

«К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», — признался Лобжанидзе.

Владелец ночного клуба рассказал об огромном долге Овечкина.

Он сообщил, что в 2013 году Овечкин приехал в клуб Icon с друзьями, где владельцы специально организовали для известного гостя стол и подарочный депозит в размере трех тысяч долларов.

Хоккеист якобы заказал 8 или 9 бутылок шампанского Dom Perignon и поливал им гостей, а затем уехал, отказавшись платить за алкоголь.

По подсчетам Лобжанидзе, в ту ночь Овечкин отдохнул на 15 тысяч долларов. Всю сумму совладелец клуба закрывал из собственных дивидендов. После этой вечеринки общение со спортсменом было закончено.

При этом Овечкин занял второе место в рейтинге самых успешных спортсменов России по версии журнала Forbes за 2019 год, уступив лишь чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

В топе успешных 33-летний спортсмен занимает вторую позицию с доходом в 14,5 млн долларов.

Российский хоккеист Александр Овечкин с 2001 по 2005 год выступал за столичный клуб «Динамо», после чего стал играть в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Он является чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, а также трехкратным чемпионом мира.