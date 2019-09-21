Пушков оценил заявление главы МИД Украины о деградации санкций против РФ

Москва, 21 сентября. Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций, отметив, что это неизбежный процесс.

Накануне Пристайко заявил украинскому изданию, что действующие ограничительные меры против России «идеологически начинают разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран Европейского союза.

«Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна», — объяснил российский сенатор.

По его словам, только на Украине мечтают о «целостном механизме санкций» в виде отсутствия каких-либо контактов с Россией. Однако, подчеркнул политик, для ведущих западных стран такая политика нереальна, поскольку «вес и роль России слишком велики», отметила «Газета.ру».

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел государственной переворот, сообщил телеканал «360». Западные страны обвинили Москву «во вмешательстве» во внутренние дела Киева и ввели против РФ санкции. Российская сторона неоднократно отвергала все обвинения и приняла ответные меры.