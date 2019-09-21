МИД РФ отреагировал на претензии Франции к RT и Sputnik

Париж, 21 сентября. Никто не имеет права определять СМИ как пропагандистское, если оно официально работает на территории страны в правовом поле. Об этом заявил замглавы ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.

Дипломат отметил, что вопрос статуса российской прессы на территории Франции является приоритетом в общении Москвы с Парижем. Его каждый раз включают в повестку встречи представителей обеих стран на разных уровнях.

«Неоднократно и наш президент выражал нашу позицию, состоящую в абсолютной недопустимости сегрегации СМИ по признаку либо принадлежности, либо непринадлежности к пропаганде», — отреагировал Буякевич.

МИД РФ в связи с претензиями французских властей к Sputnik и RT будет прилагать системные усилия в контактах с Парижем по урегулированию ситуации. Дипломат еще раз подчеркнул, что Россия не намерена использовать свое право и применять зеркальные меры по отношению к французским СМИ. Они, отметил Буякевич, никак не ограничены в действиях на территории РФ, их не демонизируют.

Напомним, в последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе постепенно осложняется. В 2016 году Европарламент принял резолюцию, в документе главными «угрозами» называли RT и Sputnik. Затем и некоторые западные политики выступили с обвинениями в адрес этих изданий, бездоказательно заявив, что они якобы «вмешивались» в выборы во Франции и США. В Москве указали на голословность нападок в адрес журналистов.

В июле RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне из-за их якобы «активного участия в распространении дезинформации», пишет «Газета.ru». Посольство РФ в Лондоне назвало дискриминацией такое решение, связалось с МИД Великобритании и выразило категорическое несогласие. Затем и международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) вступилась за издания.