Скабеева жестко отреагировала на слова украинской журналистки о «трупе» России

Москва, 21 сентября. Телеведущая Ольга Скабеева жестко отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовской о «трупе» России в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Находясь в студии, Соколовская начала рассуждать о продлении контракта на транзит газа между Россией и Украиной. Украинская журналистка заявила, что после ограничений, наложенных судом Евросоюза на использование газопровода OPAL, Москве придется идти на любые уступки, чтобы договориться с Киевом.

«И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — сказала Соколовская.

Скабеева назвала эти слова идиотизмом и напомнила, что газа, в первую очередь, может не хватить самой Украине, передает «Газета.ру». При этом Соколовская утверждает, что Киев самостоятельно способен обеспечить потребности страны в топливе. Как подчеркнула российская телеведущая, даже если Украина переживет наступающую зиму без российского газа, не факт, что переживет и следующую. В ответ украинская журналистка заявила, что в случае, если Москва и Киев не придут к соглашению, Россия зарекомендует себя как ненадежный партнер и сорвет контракты с европейскими странами, сообщает телеканал «360».

«То есть вы стоите сейчас и нас шантажируете, я правильно поняла?» — возмутилась Скабеева.

«Мы глумимся, Оля, мы глумимся», — ответила Соколовская.

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — отреагировала ведущая программы «60 минут».

Напомним, 19 сентября в Брюсселе прошли консультации России, Украины и Еврокомиссии по газу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что новая встреча сторон состоится в конце октября и рассказал о сближении позиций Москвы и Киева по данному вопросу.