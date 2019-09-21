Военный эксперт считает опасным усиление контингента США в Персидском заливе

Военный аналитик Виктор Литовкин уверен, что усиление военного контингента США на Ближнем Востоке создаст дополнительную напряженность.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отправляемый на Ближний Восток военных контингент США будет умеренным.

«Это будет размещение в умеренном количестве. Больше деталей мы сообщим вам на следующей неделе... Будет верно сказать, что это не тысячи (военнослужащих. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Данфорд.

При этом глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что американские военные специалисты займутся вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны Саудовской Аравии.

Комментируя заявление Данфорда, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «отправка дополнительного американского контингента в район Персидского залива — это усиление напряженности на всем Ближнем Востоке».

«Это опасно для региона. Здесь есть несколько аспектов — американцы хотят защитить свои военные базы, которые присутствуют в регионе, от возможных ударов со стороны Ирана и тех же хуситов. Кроме того, они также хотят защитить своего союзника — Саудовскую Аравию, потому что их военнослужащие оказались не очень хорошими специалистами. Таким образом американцы намерены компенсировать потерю имиджа своей военной техники, пропустившей удары, нанесенные полураздетыми хуситами», — говорит эксперт.

Другими словами, отправляя дополнительный военный контингент на Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки, по сути, продолжают битву «за мировую гегемонию» и влияние в регионе.

«Самое главное — под предлогом усиления защиты своих баз и союзников, американцы начинают сосредотачивать свои силы для того, чтобы нанести удар по Ирану. Пока это лишь демонстрация решимости наносить такие удары, а вот решатся они на это или нет, это другой вопрос. Такая демонстрация наглядно подтверждает американские планы быть везде главными», — заключил Виктор Литовкин.

Ранее высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны РФ сообщил, что американские комплексы ПВО не смогли отразить атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам. Представитель МО подчеркнул, что северную границу Саудовской Аравии в настоящее время прикрывают 88 пусковых установок комплексов Patriot, 36 из которых выполнены в модификации PAC-2, и еще 52 — это более свежие PAC-3. При этом в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии стоят три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео также комментировал провал американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые не смогли отразить атаку крылатыми ракетами и дронами на нефтяные заводы в Саудовской Аравии. По его словам, «даже лучшие средства ПВО иногда терпят неудачу».