Подросток нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

Ярославль, 21 сентября. Многодетную мать жестоко убили в городе Рыбинске Ярославской области, полиция разыскивает преступника.

Убийство произошло в ночь на 15 сентября. Женщина вместе с сестрой отдыхала в клубе, после чего решила вернуться домой одна.

Утром дети заметили, что матери нет дома. Несовершеннолетний сын пошел искать 35-летнюю женщину. Он обнаружил изуродованный труп под мостом через реку Черемуха.

На погибшей была разорвана одежда. Как пишет местное издание Progorod76.ru, женщина могла стать свидетелем конфликта в клубе, а потом столкнуться с одним из его участников на улице.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. У погибшей осталось трое детей, по словам ее сестры, женщина была хорошей матерью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли тело женщины со следами насильственной смерти.