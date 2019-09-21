Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Подросток нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

234
0 Оставить комментарий

Подросток нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

Ярославль, 21 сентября. Многодетную мать жестоко убили в городе Рыбинске Ярославской области, полиция разыскивает преступника.

Убийство произошло в ночь на 15 сентября. Женщина вместе с сестрой отдыхала в клубе, после чего решила вернуться домой одна. 

Утром дети заметили, что матери нет дома. Несовершеннолетний сын пошел искать 35-летнюю женщину. Он обнаружил изуродованный труп под мостом через реку Черемуха.

На погибшей была разорвана одежда. Как пишет местное издание Progorod76.ru, женщина могла стать свидетелем конфликта в клубе, а потом столкнуться с одним из его участников на улице.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. У погибшей осталось трое детей, по словам ее сестры, женщина была хорошей матерью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли тело женщины со следами насильственной смерти.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров