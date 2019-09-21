Авиация США нанесла удар по мирным жителям Ливии

Триполи, 21 сентября. Авиация Соединенных Штатов в сотрудничестве с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии провела воздушный налет на город Марзук в юго-западной части Ливии.

Как сообщается в официальном заявлении руководителя Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерала Стивена Таунсенда, 19 сентября американские самолеты якобы наносили удары по отрядам боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). AFRICOM считает, что в результате авиаудара погибло по меньшей мене 8 боевиков ИГ1. В своем заявлении командующий африканскими силами США признал, что в Ливии присутствует угроза деятельности международных террористических группировок, а также то, что США на официальном уровне поддерживают режим ПНС в Триполи.

«Мы не позволим им (террористам ИГ – Прим. ФАН) использовать текущий конфликт в Ливии для своей защиты. Совместно с ливийскими партнерами мы продолжим уничтожать убежища террористов в Ливии», - заявил генерал Таунсенд.

Официальные данные AFRICOM не сообщают о потерях среди гражданских, однако ливийский источник в социальной сети Facebook подтверждает, что самолеты США по наводке боевиков ПНС наносили авиаудары по мирному жилому кварталу Марзука, в результате чего погибли три человека. Источник также приводит карту, на которой показано приблизительное место авианалета.

«Воздушные налеты американских войск в городе Марзук убили трех невинных людей. Но они скрывают это – заявили, что они убили восемь террористов, а СМИ говорят, что в результате рейда не пострадали мирные жители. Америка наносит воздушный удар по нашей любимой Ливии», - пишет источник в социальной сети Facebook.

Напомним, что политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установилось двоевластие: северо-запад страны контролируется так называемым Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, назначенным по воле Запада и ведущим преступную деятельность. Большая же часть Ливии находится под контролем законно избранного парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара.

Спонсируемые ПНС бандформирования удерживают под своим контролем ключевые ливийские города – Триполи и Мисурату, при этом на подконтрольной территории процветает хаос и бандитизм, о чем рассказали специальные корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) после возвращения из Триполи. Они также сообщили, что на территории режима ПНС присутствуют боевики международных террористических организаций, прибывшие из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.