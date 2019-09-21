Ким Кардашьян показала поврежденное псориазом лицо

Москва, 21 сентября. Американская актриса и модель Ким Кардашьян поделилась фотографией с псориазом на лице. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Poosh.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» предстала перед публикой без макияжа и с обильными красными пятнами на лице. На снятой вблизи фотографии заметны красные пятна, выступающие на лбу, щеках и подбородке.

«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала снимок 38-летняя знаменитость.

В интервью проекту Poosh, посвященному красоте и здоровью, актриса рассказала, что впервые столкнулась с болезнью в 25 лет. По ее словам, псориаз появился в ее жизни из-за осложнений после простуды. С тех пор ей удавалось на какое-то время избавиться от болезни, но затем она вновь возвращалась.

Американская телезвезда также поделилась средствами, которые ей помогли в борьбе с псориазом, и призналась, что принимает себя и прекрасно чувствует, отметил телеканал «360».

Это не первый раз, когда Кардашьян делится с поклонниками постами, преосвященными прогрессирующей болезни. В марте звезда выложила видео, на котором были видные красные пятна, но они покрывали только щеки, напомнила «Газета.ру».