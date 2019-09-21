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Новый министр инфраструктуры Украины заявил, что «гиперлупа» в стране не будет

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Новый министр инфраструктуры Украины заявил, что «гиперлупа» в стране не будетКиев, 21 сентября. Идея реализации на Украине проекта Hyperloop абсурдна. Об этом заявил действующий министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Его предшественник, Владимир Омелян, обещал украинцам реализовать амбициозный технологичный проект в течение 5-10 лет, но новый министр отнесся к инициативе скептически и признал ее нереализуемой.  

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о «гиперлупе». Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — заявил Криклий в интервью украинскому изданию «Наше место».

Он выразил мнение, что даже создание технологии телепортации в стране видится более простой и реальной идеей, чем организация сверхзвуковой транспортной системы, какой планировалось сделать «гиперлуп», и резюмировал, что, к его сожалению, этой технологии в стране не будет. 

12 сентября экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил, для чего в стране была придумана программа строительства тестовой площадки под систему Hyperloop. По словам бывшего чиновника, таким образом он пытался поднять дух жителей страны и сделать так, чтобы они «поверили в себя».

О планах Киева в 2019 году начать строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One теперь уже уже экс-министр инфраструктуры Украины Омелян заявил в 2018 году. Проект вакуумного поезда Hyperloop был разработан канадско-американским инженером и инвестором Илоном Маском.

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Источник: «Наше место»
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