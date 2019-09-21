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Украина выдвинула Франции условия приобретения патрульных катеров

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Украина выдвинула Франции условия приобретения патрульных катеров

Киев, 21 сентября. Киев приобретет у французской компании OCEA патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), если к проекту привлекут украинских судостроителей. При этом производство судов должно быть локализовано на Украине, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков на встрече с французским послом Этьеном де Понсеном.

Как отметил украинский министр, сейчас Киев заинтересован в обновлении парка патрульных катеров ГПСУ. Предложение французской OCEA стало одним из наиболее приемлемых вариантов для Украины.

Напомним, в конце июня пресс-служба украинского правительства сообщила, что Франция намерена передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина таких судов составляет 32 метра, а скорость достигает 35 узлов в час (около 64 километров). Есть возможность оснастить катера боевым модулем, передает телеканал «360». Экипаж одного такого судна включает 13 человек.

Отметим, что Украина регулярно получает списанные корабли у своих западных партнеров, поскольку на закупку новых судов у Киева не хватает средств. Так, в июле текущего года на Украине заявляли о планах приобрести у Польши катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Эти суда стояли на балансе польской армии с конца 1980-х и были списаны в 2013 году. Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков назвал списанные польские суда «металлоломом».

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Источник: Пресс-служба МВД Украины
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