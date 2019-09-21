Конфуз Меланьи Трамп с ножницами на открытии памятника Джорджу Вашингтону попал на видео

Вашингтон, 21 сентября. Первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии памятника Джорджу Вашингтону в американской столице. Видео конфуза жены американского лидера опубликовал в Twitter Washington Examiner.

На торжественной церемонии, в которой помимо Меланьи Трамп приняли участие учащиеся городских школ и чиновники, первой леди США не удалось справиться с большими ножницами. Женщина не смогла разрезать праздничную ленту вместе с остальными участниками церемонии. В результате первая леди США была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине, отметила «Газета.ру».

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) 20 сентября 2019 г.

Монумент Джорджу Вашингтону, построенный в конце XIX века, находился на реставрации с 2016 года, напомнил «АиФ». Обелиск высотой 169 метров является самым высоким в мире и самой высокой конструкцией, выполненной преимущественно из камня.

Первая леди США частенько попадает в неприятные ситуации, в том числе из-за неудачных образов. Интернет-пользователи регулярно высмеивают наряды и не совсем обдуманные образы жены американского президента. Так, для поездки в Кению в рамках турне по Африке бывшая модель выбрала неуместный костюм рабовладельца.