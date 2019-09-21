Ученые объяснили «синдром внутренней пивоварни» человека

Пекин, 21 сентября. Китайские ученые объяснили редкое заболевание, когда люди, не выпив ни капли спиртного, чувствуют себя пьяными. Это связано с кишечной бактерией Klebsiella pneumonia.

Болезнь назвали «синдромом внутренней пивоварни». Особые «алкогольные» бактерии, попадая в углеводную среду, провоцируют брожение пищи в желудке, а это сопровождается выделением этанола.

Исследователи нашли людей, чей организм самостоятельно вырабатывает алкоголь. Самый известный случай с таким синдромом произошел в 2015 году с Мэтью Хоггом, пишет «360».

В подростковом возрасте мальчик мечтал о профессиональном спорте. Но его болезнь поставила крест на карьере спортсмена.

«Было такое чувство как будто я предыдущей ночью выпил весь бар, хотя никакого алкоголя я не употреблял», — рассказал Хогг изданию Vice.

Постоянное опьянение помешало ему учиться в колледже и снизила производительность головного мозга. Многие друзья Хогга считали, что он действительно много пьет.

Это расстройство по-прежнему вызывает споры в медицинском сообществе. Пока лекарств от этой болезни нет, больным назначают безуглеводную диету, чтобы бактерии не вызывали брожение в организме.

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