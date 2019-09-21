Врачи объяснили, как пить сок без вреда здоровью

Москва, 21 сентября. Ежедневное употребление сока в объеме 200-300 миллилитров является допустимой нормой, но при определенных условиях. Об этом рассказали медики.

«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать — если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200–300 миллилитров вполне допустимо», — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Однако людям, которые хотят снизить вес, лучше отказаться от напитка из-за большого количества сахара в нем, уточнил профессор.

Врач-диетолог Елена Тихомирова также не запретила напиток, но предостерегла от злоупотребления им, объяснив опасность быстро всасываемыми углеводами, содержащимися в соке.

«Опасность сока в том, что все считают его полезным. Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости и соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир», — рассказала Тихомирова.

По ее словам, в соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени. Кроме того, заверила врач, сок не дает чувство сытости, после него человек только еще больше хочет есть.

Если резюмировать вышесказанное, врачи сходятся во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту. Злоупотреблять напитком не стоит.

Вовсе отказаться от сока нужно людям, у которых на него имеются аллергические реакции, а также присутствует сахарный диабет второго типа.

Желающим снизить вес также лучше обходиться без сока, поскольку содержание сахара в нем достаточно высокое.

Любителям грейпфрутового сока будет важно знать, что его не рекомендуется сочетать с антибиотиками и противогрибковыми средствами.

Дело в том, что сок именно этого фрукта является конкурентом этим препаратам за метаболизирующую систему, поэтому его сочетание с ними может привести к резкому повышению концентрации препарата в крови вплоть до летального исхода, пояснили эксперты.

21 сентября отмечается международный день сока.