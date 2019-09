Трамп назвал бессмысленными и раздражающими Россию действия США на Украине

Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой нужно иметь дружеские отношения. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

Осведомитель издания рассказал, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом.

«Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — отметил источник газеты.

Кроме того, The Washington Post пишет, что американский лидер отказывается назначать конкретную дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна пройти в Белом доме. При этом помощники Трампа хотят, чтобы данные переговоры состоялись, передает «Газета.ру». The Washington Post связывает эту ситуацию с расследованием дела, касающегося бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Трамп якобы оказывал давление на Зеленского и требовал от него посодействовать данному расследованию в ходе телефонных переговоров, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в США назвали Украину оккупантом российских территорий. Соответствующее слова прозвучали из уст официального представителя Белого дома в ходе брифинга, сообщает «Царьград».