Мамаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»

Москва, 21 сентября. Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев договаривается об условиях сотрудничества с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Согласно информации «СЭ», до зимнего трансферного окна футболист может тренироваться вместе с клубом, а в январе может включиться в заявочный список на сезон.

20 сентября футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с освободившимся Мамаевым. Соглашение с 31-летним футболистом, выступавшим за «быков» с 2013 года, было расторгнуто по обоюдному согласию.

Напомним, футболист Павел Мамаев и его друг и коллега Александр Кокорин с братом Кириллом были выпущены по УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области.

Кокорины и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года. Тогда от силы спортсменов пострадали несколько человек: водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое впоследствии было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.

Теперь освобожденные футболисты рассматривают варианты продолжения спортивной карьеры.