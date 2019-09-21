Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Вашингтон, 21 сентября. Бывший вице-президент США Джозеф Байден призвал американского президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку своих переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, касающихся расследования в отношении самого Байдена и его сына. Об этом бывший вице-президент написал на своей странице в Twitter.

«Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну», — написал Байден.

Кроме того, бывший вице-президент назвал поведение Трампа «отвратительным» и заявил, что глава Белого дома подрывает национальную безопасность США ради своих политических интересов. По словам Байдена, американский лидер подталкивал Киев к тому, чтобы «подорвать верховенство закона» ради получения политической выгоды.

«Такая очевидная коррупция наносит ущерб и принижает значение наших государственных институтов, превращая их в орудие личной политической мести», — написал бывший вице-президент.

Байден подчеркнул, что Трамп должен опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским, чтобы жители США сами смогли делать выводы о ситуации, передает «АиФ».

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в июле, американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани, передает телеканал «360». Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном Хантером, сообщает «Царьград». Джулиани утверждает, что во время пребывания на посту вице-президента США Байден мог оказать давление на правительство Украины, чтобы прекратить расследование в отношении украинской газовой компании, которая связана с его сыном.

Отметим, что глава МИД Украины Вадим Пристайко отрицает давление Трампа на Зеленского. Украинский министр заявил, что разговор президентов был довольно долгими и проходил в дружеской манере.