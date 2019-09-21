Москва, 21 сентября. Ни один российский бизнесмен не захочет приобрести землю на Украине в условиях текущих отношений между странами, на это могут пойти только американские инвесторы. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В Госдуме отреагировали на заявление украинского министра о конфискации земель россиян.

Парламентарий от Крыма прокомментировал заявление министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что украинские власти намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, приобретаемые россиянами.

Бальбек отметил, что на это заявление украинского министра следует обратить внимание потенциальным инвесторам и задуматься о надежности Киева как партнера.

«Стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка. При сегодняшней не самой понятной внутренней и внешней политике Украины сельхозугодья могут приобретать только американские инвесторы, потому что Вашингтон не разговаривает с Киевом, а диктует ему условия», — объяснил Бальбек.

Он также выразил мнение, что вряд ли в России найдется «рисковый» бизнесмен, который проявит желание купить украинскую землю на фоне нынешних отношений между Москвой и Киевом.

«Тимофей Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — отметил Бальбек.

Ранее Милованов заявил, что в случае, если покупатель земли сельскохозяйственного назначения окажется гражданином России, землю у него будут конфисковывать.

А Бальбек также прокомментировал и заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который признал «деградацию» антироссийских санкций.