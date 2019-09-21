«Нафтогаз» рассчитал тариф на транзит российского газа в Европу

Киев, 21 сентября. В государственной украинской энергетической компании «Нафтогаз» рассчитали стоимость транзита российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тарифы были рассчитаны в зависимости от объема бронирования мощности.

Исходя из расчетов «Нафтогаза», на период 2020-2024 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, включая НДС.

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. Российская сторона предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа из РФ в Европу.

Глава министерства энергетики России Александр Новак отметил, что в целом обсуждение прошло конструктивно, и уточнил, что следующая встреча состоится через месяц.

Он рассказал, что стороны обсудили и возможные объемы поставок газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

Срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года. В настоящее время стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока.

Министр энергетики Украины заявил, что Киев готов поддержать позицию Европейской комиссии о бронировании «Газпромом» транзита примерно на 10 лет при объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Москва говорила о готовности рассмотрения вопроса пролонгации договора, но только при условии отзыва всех исков, а также, если это будет экономически выгодно.