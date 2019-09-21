Американские ученые назвали первые признаки болезни Альцгеймера

Вашингтон, 21 сентября. Ученые из Национального института старения США (National Instute on Aging), который является главной американской структурой по изучению болезни Альцгеймера, назвали первые признаки этого недуга.

Специалисты рассказали, что о начале данного заболевания, помимо ухудшения памяти, могут свидетельствовать проблемы со зрением, ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Также эксперты отметили, что у разных людей первые признаки болезни Альцгеймера могут различаться. При этом главным фактором для развития заболевания все еще остается возраст человека.

«Число людей старше 65 лет с этим заболеванием удваивается каждые пять лет», — рассказали ученые.

Также на возникновение заболевания может повлиять сочетание генетической предрасположенности, образа жизни и окружающей среды, передает «ФедералПресс». При этом эксперты подчеркнули, что в случае с болезнью Альцгеймера занятия спортом не могут предотвратить развитие недуга. Однако врачи все же рекомендуют выполнять физические упражнения, чтобы улучшить здоровье в целом, передает «Вечерняя Москва».

Отметим, что 21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера. Это заболевание было впервые описано в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, сообщает РИА Новости. Недуг характеризуется потерей памяти, способности рационально мыслить, ориентироваться в пространстве и ухаживать за собой.

Ранее ученые нашли связь между недосыпом и болезнью Альцгеймера. По словам экспертов, при полноценном отдыхе важные для человека данные переносятся в долговременное хранилище мозга, которое защищает воспоминания.