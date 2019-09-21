Глава МИД Украины рассказал о переговорах с РФ о следующем обмене удерживаемыми лицами

Киев, 21 сентября. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой продвигаются «очень активно». Об этом украинский министр сообщил в интервью «Общественному ТВ».

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости», — отметил Пристайко.

Украинский министр подчеркнул, что данные переговоры носят деликатный характер, поэтому иностранных партнеров Киева к процессу не привлекали. По словам Пристайко, партнеры Украины сами не хотят принимать участия в этих переговорах.

«Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения», — сказал глава украинского МИД, намекнув на выдачу РФ жителя ДНР Владимира Цемаха, которого Нидерланды назвали причастным к крушению малайзийского Boeing-777, произошедшему в 2014 году.

Напомним, первый этап обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он прошел в формате «35 на 35», передает телеканал «360». В итоге в Россию вернулся журналист Кирилл Вышинский, а на Украину был отправлен Олег Сенцов, готовивший теракт в Крыму, пишет Infox.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на решение вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех» по итогам саммита «нормандской четверки», передает НСН.