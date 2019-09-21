Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина. События дня. ФАН-ТВ

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный исторический раздел «Таллинская освободительная...», посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии. В разделе опубликованы уникальные документы Центрального архива военного ведомства. Напомним, Таллин был освобожден в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск, которая проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года. Публикация документов об освобождении Таллина направлена на охрану и защиту исторической правды.

США перебросят дополнительные войска на Ближний Восток США перебросят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила поддержку в целях защиты инфраструктуры королевства. Содействие запросили и Объединенные Арабские Эмираты. В ответ президент одобрил развертывание сил США. Эспер заверил СМИ, что США не желают воевать с Ираном, но демонстрируют готовность к любому сценарию. Напомним, ранее американская система Patriot не справилась с атакой дронов на заводы в Садовской Аравии.

Мощный пожар в ТЦ во Владивостоке локализован Пожар в крупном торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован в 09:40 по местному времени (02:40 по Москве), сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, на момент пожара ТЦ был закрыт. Площадь возгорания составила более 1 тыс. кв. метров. Сумму ущерба и что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.